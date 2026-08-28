В «Интере» оценили результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Уверен, что нас ждёт отличный этап лиги, хотя при нынешнем формате интрига сохраняется вплоть до последнего тура, и до конца нельзя быть уверенным, выйдешь ли ты дальше.

Мы всегда амбициозны — в спорте иначе нельзя. Но амбиции не означают высокомерия. В последние годы «Интер» прошёл важный путь, и наша обязанность — выкладываться на сто процентов и уважать историю такого великого клуба. В то же время мы имеем право мечтать. А когда мечты становятся реальностью, это происходит благодаря людям вроде нас, которые готовы действовать», — приводит слова Маротты официальный сайт «Интера».

В основном этапе турнира «нерадзурри» встретятся с «Ливерпулем», мадридским «Реалом», «Брюгге», дортмундской «Боруссией», донецким «Шахтёром», «Фейеноордом», «Штутгартом» и «Слованом» из Братиславы.