«Фиорентина» сделала предложение «Манчестер Юнайтед» по Зиркзее — Романо

«Фиорентина» сделала предложение по аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, предложение рассматривается как манкунианским клубом, так и представителями самого футболиста. Ожидается, что Зиркзее в ближайшее время определится со своим будущим. В случае его перехода «Манчестер Юнайтед» получит € 5 млн за аренду, при этом зарплата игрока будет полностью покрыта, а в соглашение будет включена опция выкупа.

Контракт Зиркзее с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем клубном сезоне форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.