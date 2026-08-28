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Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил РПЛ с 25-ти летием

Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил РПЛ с 25-ти летием
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил РПЛ с 25-ти летием.

«Поздравляю с 25-летием Российской Премьер-Лиги президента РПЛ Александра Алаева, руководство лиги, игроков, тренеров, руководителей и менеджмент клубов, а также миллионы зрителей и любителей футбола! Без сомнений, футбол остается самым массовым видом спорта в нашей стране, который объединяет более 3,5 млн людей разных возрастов и профессий.

За 25 лет лига прошла большой путь и стала важной частью спортивной жизни нашей страны. Неоднократно встречался с руководством лиги и клубов — в повестке всегда вопросы развития РПЛ и российского футбола. Одно из важных направлений этой работы — развитие детско-юношеского футбола. Только за последние три года РПЛ направила более 15 млрд рублей на развитие молодых футболистов.

Российская Премьер-Лига сегодня — это не только клубы и профессиональные футболисты, но и миллионы болельщиков. Клубы активно работают с аудиторией, превращая матчи в семейное событие. Масштаб подтверждают и цифры: в сезоне 2025/2026 матчи РПЛ посетили более 3,27 млн зрителей.

Впереди у Российской Премьер-Лиги много ярких сезонов, больших матчей и новых имён, которые будут определять будущее российского футбола. Желаю лиге дальнейшего развития и роста, честной конкуренции и новых возможностей для российских футболистов и собственных воспитанников клубов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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