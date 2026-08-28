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Деклан Райс заявил, что другие команды не хотят, чтобы «Арсенал» побеждал

Деклан Райс заявил, что другие команды не хотят, чтобы «Арсенал» побеждал
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс заявил, что команды АПЛ не хотят, чтобы «Арсенал» побеждал в лиге.

«Вы же понимаете, что другие команды не хотят, чтобы мы побеждали, не хотят видеть нас там, где мы сейчас находимся. И мы понимаем, что должны уметь справляться с этим давлением», — приводит слова Райса телеграмм-канал We Are The Arsenal | Арсенал.

По итогам прошлого сезона лондонский «Арсенал» стал чемпионом Англии, набрав 85 очков. Деклан Райс вошёл в сборную АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA.

В первом матче АПЛ сезона-2026/2027 «Арсенал» разгромил «Ковентри Сити» Лэмпарда со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
21 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ковентри Сити
Ковентри
1:0 Хаверц – 15'     2:0 Сака – 23'     3:0 Эдегор – 49'    

В следующем туре команда Микеля Артеты 31 августа на выезде сыграет с «Астон Виллой».

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