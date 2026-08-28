В «Манчестер Сити» оценили результаты жеребьёвки общего этапа ЛЧ сезона-2026/2027

Спортивный директор футбольного клуба «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Мы очень рады, что сыграем с «Барселоной», где теперь выступает Родри. Приятно снова с ним встретиться. «Барселона» всегда является сложным соперником, особенно на выезде. Также нам предстоит матч с «Наполи», с которым мы играли в прошлом году. Тогда у нас была возможность увидеть Кевина [Де Брёйне] на поле, и теперь будет здорово снова с ним встретиться.

Я также рад, что увижу «Спортинг», мой бывший клуб, который приедет в Манчестер. А ещё я отправлюсь в свою страну, чтобы сыграть против «Порту».

Нам предстоит поездка во Францию на матч с «Лансом», который сейчас показывает очень хороший футбол. АЕК тоже отлично выступал в прошлом сезоне, а «РБ Лейпциг» — очень серьёзный соперник. Так что нас ждут сложные матчи, как и всех остальных. Мы готовы конкурировать и бороться, но в таких встречах никогда не знаешь, чего ожидать.

Каждый матч особенный: разные соперники, тренеры и игровые схемы. Но я могу гарантировать одно: мы готовы бороться и посмотрим, как всё сложится. Мы довольны соперниками и понимаем, что должны сделать всё возможное», — приводит слова Вианы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют в общем этапе ЛЧ сезона-2026/2027 с «ПСЖ», «Барселоной», «Спортингом», «Порту», «Наполи», «РБ Лейпцигом», АЕКом и «Лансом».