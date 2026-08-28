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УЕФА представил мячи ЛЧ сезона 2026/2027 среди мужских и женских команд

УЕФА представил мячи ЛЧ сезона 2026/2027 среди мужских и женских команд
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УЕФА и Adidas представили мячи нового розыгрыша Лиги чемпионов среди мужских и женских команд.

Мячи ЛЧ сезона 2026/2027 среди мужских и женских команд

Мячи ЛЧ сезона 2026/2027 среди мужских и женских команд

Фото: официальный сайт UEFA

«Вдохновлённый идеей о том, что чемпионами становятся тогда, когда никто не видит, официальный мяч Лиги чемпионов посвящён незаметной работе, которая определяет успех. За основу дизайна взят образ игроков, тренирующихся холодным туманным утром: рассеивающийся над футбольным полем туман превращён в визуальное воплощение самоотдачи, амбиций и достижений.

Элементы цвета металла на белом фоне придаёт мячу глубину и объём, а туман проходит сквозь фирменные звёзды Лиги чемпионов, отражая и преломляя свет и заставляя каждую звезду сиять яркими вспышками цвета.

Логотипы Adidas и Лиги чемпионов выполнены в насыщенном розовом цвете, добавляя дизайну еще один акцент. В результате получился динамичный визуальный образ, отражающий путь от незаметной подготовки до самой яркой сцены европейского клубного футбола, неразрывно связанный с более широкой идентичностью Лиги чемпионов», – говорится в описании мяча, который будет использоваться в турнире среди мужских команд.

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