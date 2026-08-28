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Гехи поблагодарил партнёров по «Сити» за помощь с адаптацией к новой позиции на поле

Гехи поблагодарил партнёров по «Сити» за помощь с адаптацией к новой позиции на поле
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи признался, что поддержка партнёров помогла ему уверенно провести первый матч за «горожан» в роли опорного полузащитника.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Таверньер – 26'     1:1 Гехи – 84'     2:1 Гвардиол – 90+1'    

«Я чувствовал себя хорошо и комфортно. За неделю до матча мы много работали на тренировках вместе с тренером. Мне повезло, что рядом так много отличных партнёров по команде. Они помогли мне до и во время игры освоиться и чувствовать себя уверенно на этой позиции. Это было действительно приятно», — приводит слова Гехи официальный сайт «Манчестер Сити».

В следующем туре «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас» 28 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
28 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити