Гехи поблагодарил партнёров по «Сити» за помощь с адаптацией к новой позиции на поле

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи признался, что поддержка партнёров помогла ему уверенно провести первый матч за «горожан» в роли опорного полузащитника.

«Я чувствовал себя хорошо и комфортно. За неделю до матча мы много работали на тренировках вместе с тренером. Мне повезло, что рядом так много отличных партнёров по команде. Они помогли мне до и во время игры освоиться и чувствовать себя уверенно на этой позиции. Это было действительно приятно», — приводит слова Гехи официальный сайт «Манчестер Сити».

В следующем туре «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас» 28 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск.