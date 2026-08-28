«Сначала смешно, а потом страшно». Слуцкий заявил, что в Китае его преследовала сталкерша

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как в Китае его преследовала девушка.

– У меня была сталкерша.

– О, расскажите.

– Это реальная история. В Китае была девушка, она поехала с нами на сборы. Лифт открывается – она, я выхожу из автобуса – она, выхожу с обеда – она. Ну то есть реально везде она, просто везде!

И первые три-четыре дня шутки-прибаутки на этот счет: «Викторыч, она реально ########, если в вас влюбилась» (смеётся). Она посылала какие-то фотографии, какие-то сердечки, какие-то мягкие игрушки подкладывала рядом с дверью. То есть я открываю – там лежит что-то.

Но через неделю у меня реально началась паранойя. Потому что я уже всё время искал её глазами. Она везде появлялась. Она стояла за сеткой, когда мы проводили тренировки на сборах.

И я в какой-то момент не выдержал – наверное, дней семь-восемь прошло – подошел к администратору команды, объяснил ему ситуацию и сказал: «Можешь с ней поговорить, чтобы она свалила?» Потому что я уже начал активно нервничать на этот счёт. Не очень приятные чувства были.

– А почему вы лично к ней не подошли и не спросили...

– Она не говорила по-английски, только по-китайски. И когда я появлялся, она ловила взгляд, тут же отворачивалась и, мне казалось, какой-то приворот по-китайски говорила (улыбается). Это выглядело, как будто шаманят против тебя. Сначала смешно, потом ок, а потом ты понимаешь, что у тебя уже паранойя начинается, и тебе реально страшно.

Администратор с ней поговорил. Она мне написала огромное любовное письмо на китайском, передала ему и со слезами покинула расположение отеля, – сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале First&Red.