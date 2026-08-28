«Брал микрофон и пел минут 40». Слуцкий рассказал, в каком клубе были самые поющие игроки

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что в китайском клубе у него были самые поющие футболисты за всю карьеру.

– Кто в ваших командах был самый поющий?

– Китайцы. Я же тебе говорю, что, например, даже доходило до того, что, представляешь, что мы плавали на лодке по Шанхаю, и у нас футболист брал микрофон и пел минут 40, не останавливаясь. То есть китайцы вообще очень хорошо поют, и с ними стыдно ходить в караоке, потому что они точно очень музыкальные, этот их тоновый язык позволяет всё время им здорово петь. А из российских…

– Вы в России тренировали Эктора Бракамонте. Вы что?

– Я забыл. Для меня он не поющий футболист, а певец-футболист. Потому что ещё неизвестно, что он делает лучше. Потому что я был на его концертах, в том числе в Буэнос-Айресе. Мы летали, с ним очень дружим. Я прилетал к нему в гости на концерты. Он делал большие концерты. Это прямо концерт, он артист. Поэтому я именно смотрел на тех, кто может, не знаю, как я, в микрофон поорать. Это большая разница, – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале First&Red.