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Луис Энрике вместо просмотра жеребьёвки ЛЧ катался на велосипеде по Парижу

Луис Энрике вместо просмотра жеребьёвки ЛЧ катался на велосипеде по Парижу
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что не собирался следить за жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов.

«В первые три года здесь я смотрел жеребьёвку из своего офиса, и каждый раз это было настоящей катастрофой — нам выпадали самые сильные команды! В этот раз я сяду на велосипед и буду кататься по Парижу, а когда вернусь, мне всё расскажут. Хуже, чем в прошлом году, быть не может. Я смеюсь, но именно это и собираюсь сделать!» — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Соперниками парижского клуба по общему этапу Лиги чемпионов сезона-2026/2027 стали «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», «Вильярреал», «Слован» и «Комо».

«ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, выигрывал Лигу чемпионов в двух последних сезонах.

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