Луис Энрике вместо просмотра жеребьёвки ЛЧ катался на велосипеде по Парижу

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что не собирался следить за жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов.

«В первые три года здесь я смотрел жеребьёвку из своего офиса, и каждый раз это было настоящей катастрофой — нам выпадали самые сильные команды! В этот раз я сяду на велосипед и буду кататься по Парижу, а когда вернусь, мне всё расскажут. Хуже, чем в прошлом году, быть не может. Я смеюсь, но именно это и собираюсь сделать!» — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Соперниками парижского клуба по общему этапу Лиги чемпионов сезона-2026/2027 стали «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», «Вильярреал», «Слован» и «Комо».

«ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, выигрывал Лигу чемпионов в двух последних сезонах.