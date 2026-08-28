Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 28 августа

Сегодня, 28 августа, состоится стартовый матч в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня РПЛ.

Расписание матчей РПЛ 28 августа (время московское):

18:00. «Акрон» Тольятти — ПФК ЦСКА Москва.

Напомним, после пяти сыгранных матчей «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. Замыкает тройку лидеров столичный ПФК ЦСКА, набравший 11 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (2) и «Акрон» (2).