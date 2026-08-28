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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 28 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 28 августа
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Сегодня, 28 августа, стартует 9-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги на 28 августа:

19:30. «Нефтехимик» — «Уфа».

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». У команды 21 очко в восьми играх. На втором месте с 18 очками располагается «Велес». На третьей строчке находится «Сочи», у которого 16 очков. Четвёртое место с 14 набранными очками занимает «Урал», у которого есть встреча в запасе.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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