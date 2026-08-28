Расписание матчей 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 28 августа, стартует 6-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

28 августа (пятница)

18:00. «Акрон» – ЦСКА.

29 августа (суббота)

15:00. «Факел» – «Зенит»;

17:30. «Краснодар» – «Ростов»;

20:00. «Локомотив» – «Динамо»;

20:00. «Ахмат» – «Крылья Советов».

30 августа (воскресенье)

15:00 «Родина» – «Балтика»;

17:30 «Спартак» – «Оренбург»;

20:00 «Рубин» – «Динамо» Махачкала.

Напомним, после пяти сыгранных матчей «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. Замыкает тройку лидеров столичный ПФК ЦСКА, набравший 11 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (2) и «Акрон» (2).