15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027, календарь РПЛ

Расписание матчей 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 28 августа, стартует 6-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

28 августа (пятница)

  • 18:00. «Акрон» – ЦСКА.

29 августа (суббота)

  • 15:00. «Факел» – «Зенит»;
  • 17:30. «Краснодар» – «Ростов»;
  • 20:00. «Локомотив» – «Динамо»;
  • 20:00. «Ахмат» – «Крылья Советов».

30 августа (воскресенье)

  • 15:00 «Родина» – «Балтика»;
  • 17:30 «Спартак» – «Оренбург»;
  • 20:00 «Рубин» – «Динамо» Махачкала.

Напомним, после пяти сыгранных матчей «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. Замыкает тройку лидеров столичный ПФК ЦСКА, набравший 11 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу «Факел» (2) и «Акрон» (2).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме