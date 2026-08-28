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Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 28 августа, стартует 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание 3-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 28 августа

  • 20:00. «Расинг» — «Эльче»;
  • 22:30. «Алавес» — «Вильярреал».

Суббота, 29 августа

  • 18:00. «Леванте» — «Реал Бетис»;
  • 20:00. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»;
  • 22:30. «Севилья» — «Атлетико» Мадрид.

Воскресенье, 30 августа

  • 18:00. «Реал» Мадрид — «Малага»;
  • 20:30. «Депортиво» — «Валенсия»;
  • 22:30. «Сельта» — «Атлетик» Бильбао.

Понедельник, 31 августа

  • 20:30. «Осасуна» — «Хетафе»;
  • 22:30. «Барселона» — «Райо Вальекано».
Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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