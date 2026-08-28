Расписание матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 28 августа, стартует 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.
Расписание 3-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское):
Пятница, 28 августа
- 20:00. «Расинг» — «Эльче»;
- 22:30. «Алавес» — «Вильярреал».
Суббота, 29 августа
- 18:00. «Леванте» — «Реал Бетис»;
- 20:00. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»;
- 22:30. «Севилья» — «Атлетико» Мадрид.
Воскресенье, 30 августа
- 18:00. «Реал» Мадрид — «Малага»;
- 20:30. «Депортиво» — «Валенсия»;
- 22:30. «Сельта» — «Атлетик» Бильбао.
Понедельник, 31 августа
- 20:30. «Осасуна» — «Хетафе»;
- 22:30. «Барселона» — «Райо Вальекано».