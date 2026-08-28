Расписание матчей 9-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 28 августа, стартует 9-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 9-го тура Первой лиги (время московское):

28 августа, пятница:

19:30. «Нефтехимик» — «Уфа».

29 августа, суббота:

16:00. «Ленинградец» — «КАМАЗ»;

17:00. «Текстильщик» — «Велес»;

17:00. «Арсенал» Тула — «Урал».

30 августа, воскресенье:

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»;

12:00. «Енисей» — «Шинник»;

18:00. «Сочи» — «Челябинск»;

20:00. «Нижний Новгород» — «Волга».

31 августа, понедельник:

19:30. «Спартак Кострома» — «Ротор».

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». У команды 21 очко в восьми играх. На втором месте с 18 очками располагается «Велес». На третьей строчке находится «Сочи», у которого 16 очков. Четвёртое место с 14 набранными очками занимает «Урал», у которого есть встреча в запасе.