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Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2026/2027, календарь Лиги 1

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура чемпионата Франции по футболу.

Расписание 2-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 28 августа

  • 21:45. «Лилль» — «ПСЖ».

Суббота, 29 августа

  • 18:15. «Страсбург» — «Ланс»;
  • 21:45. «Лион» — «Гавр»;
  • 21:45. «Осер» — «Анже»;
  • 21:45. «Брест» — «Тулуза»;
  • 21:45. «Лорьян» — «Труа».

Воскресенье, 30 августа

  • 16:00. «Париж» — «Ницца»;
  • 18:15. «Ренн» — «Ле-Ман»;
  • 21:45. «Монако» — «Марсель».

Действующий чемпион Франции по футболу — «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Календарь матчей чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции
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