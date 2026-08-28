Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура чемпионата Франции по футболу.

Расписание 2-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 28 августа

21:45. «Лилль» — «ПСЖ».

Суббота, 29 августа

18:15. «Страсбург» — «Ланс»;

21:45. «Лион» — «Гавр»;

21:45. «Осер» — «Анже»;

21:45. «Брест» — «Тулуза»;

21:45. «Лорьян» — «Труа».

Воскресенье, 30 августа

16:00. «Париж» — «Ницца»;

18:15. «Ренн» — «Ле-Ман»;

21:45. «Монако» — «Марсель».

Действующий чемпион Франции по футболу — «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.