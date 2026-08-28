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Расписание матчей 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
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Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура АПЛ (время московское):

28 августа, пятница:

22:00. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

29 августа, суббота:

14:30. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»;
17:00. «Ковентри Сити» — «Халл Сити»;
17:00. «Борнмут» — «Эвертон»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед».

30 августа, воскресенье:

16:00. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
16:00. «Сандерленд» — «Фулхэм»;
16:00. «Лидс Юнайтед» — «Брентфорд»;
18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун».

31 августа, понедельник:

22:00. «Астон Вилла» — «Арсенал».

По итогам прошлого тура по три очка – у «Брайтон энд Хоув Альбион», «Брентфорда», «Арсенала», «Халл Сити», «Эвертона», «Челси», «Ипсвич Таун», «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
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