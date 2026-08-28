Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги сезона-2026/2027

Сегодня, 28 августа, стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги (время московское):

28 августа, пятница:

21:30. «Бавария» — «Штутгарт».

29 августа, суббота:

16:30. «Унион» — «Айнтрахт»;

16:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

16:30. «Эльверсберг» — «Байер»;

16:30. «Майнц» — «Падерборн 07»;

16:30. «Кёльн» — «Хоффенхайм»;

19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Гамбург».

30 августа, воскресенье:

16:30. «Фрайбург» — «Вердер»;

18:30. «Аугсбург» — «Шальке-04».

По итогам прошлого сезона чемпионом стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков, на второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (73), топ-3 замкнул «РБ Лейпциг» (65).