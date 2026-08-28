Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги сезона-2026/2027
Сегодня, 28 августа, стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги (время московское):
28 августа, пятница:
21:30. «Бавария» — «Штутгарт».
29 августа, суббота:
16:30. «Унион» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Эльверсберг» — «Байер»;
16:30. «Майнц» — «Падерборн 07»;
16:30. «Кёльн» — «Хоффенхайм»;
19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Гамбург».
30 августа, воскресенье:
16:30. «Фрайбург» — «Вердер»;
18:30. «Аугсбург» — «Шальке-04».
По итогам прошлого сезона чемпионом стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков, на второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (73), топ-3 замкнул «РБ Лейпциг» (65).