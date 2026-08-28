15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 28 августа, стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги (время московское):

28 августа, пятница:

21:30. «Бавария» — «Штутгарт».

29 августа, суббота:

16:30. «Унион» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Эльверсберг» — «Байер»;
16:30. «Майнц» — «Падерборн 07»;
16:30. «Кёльн» — «Хоффенхайм»;
19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Гамбург».

30 августа, воскресенье:

16:30. «Фрайбург» — «Вердер»;
18:30. «Аугсбург» — «Шальке-04».

По итогам прошлого сезона чемпионом стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков, на второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (73), топ-3 замкнул «РБ Лейпциг» (65).

Календарь Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
Материалы по теме