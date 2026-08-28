«Акрон» — ЦСКА: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 28 августа, состоится стартовый матч в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в рамках которого встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре, где «Акрон» проводит свои домашние матчи. Стартовый свисток — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.