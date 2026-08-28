Григорян рассказал, какой нападающий нужен ЦСКА

Известный отечественный тренер Александр Григорян поделился мнением, какой нападающий нужен московскому ПФК ЦСКА. Он считает, что потенциальный новичок должен сочетать в себе качества двух действующих форвардов армейцев — Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева.

«Для больших задач армейцам не хватает гибрида между Мусаевым и Лусиано. Энтузиазм и сила Мусаева должны дополнять мастерство и инертность Лусиано. Хотелось бы видеть более мастеровитого нападающего, но я думаю, что не это ограничивает ЦСКА. Матч с «Локомотивом» — блестящий пример, который показал, чего не хватает армейцам. ЦСКА сыграл очень хорошую игру в комбинационном плане», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».