Расписание матчей 2-го тура Серии А сезона-2026/2027

Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Серии А (время московское):

28 августа, пятница:

21:45. «Милан» — «Венеция».

29 августа, суббота:

19:30. «Сассуоло» — «Торино»;

19:30. «Монца» — «Удинезе»;

19:30. «Фиорентина» — «Фрозиноне»;

21:45. «Ювентус» — «Парма».

30 августа, воскресенье:

19:30. «Наполи» — «Комо»;

21:45. «Кальяри» — «Интер»;

21:45. «Лацио» — «Дженоа».

31 августа, понедельник:

19:30. «Лечче» — «Рома»;

21:45. «Аталанта» — «Болонья».

Действующим чемпионом Италии является «Интер». «Нерадзурри» выиграли Серию А, набрав 87 очков в 38 турах.