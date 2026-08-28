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Расписание матчей 2-го тура Серии А сезона-2026/2027

Расписание матчей 2-го тура Серии А сезона-2026/2027
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Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Серии А (время московское):

28 августа, пятница:

21:45. «Милан» — «Венеция».

29 августа, суббота:

19:30. «Сассуоло» — «Торино»;
19:30. «Монца» — «Удинезе»;
19:30. «Фиорентина» — «Фрозиноне»;
21:45. «Ювентус» — «Парма».

30 августа, воскресенье:

19:30. «Наполи» — «Комо»;
21:45. «Кальяри» — «Интер»;
21:45. «Лацио» — «Дженоа».

31 августа, понедельник:

19:30. «Лечче» — «Рома»;
21:45. «Аталанта» — «Болонья».

Действующим чемпионом Италии является «Интер». «Нерадзурри» выиграли Серию А, набрав 87 очков в 38 турах.

Календарь Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
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