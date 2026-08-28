«Лилль» — «ПСЖ»: во сколько начало матча чемпионата Франции, где смотреть онлайн

Сегодня, 28 августа, стартует 2-й тур чемпионата Франции по футболу. В рамках первого матча встретятся «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Встречу обслужит арбитр Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет в России онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «ПСЖ».