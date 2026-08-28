Дмитрий Игдисамов поставил ЦСКА оценку за старт в новом сезоне РПЛ

Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов поставил своей команде оценку за старт в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за пять стартовых туров чемпионата.

«Хотелось бы лучше стартовать, потому что была потеря очков дома в игре с «Крыльями Советов». Я бы поставил команде четвёрку за начало сезона. К критике отношусь ровно. Тренер ЦСКА всегда будет под давлением, им всегда будут недовольны», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Опережают ЦСКА только «Спартак» (12 очков) и «Краснодар» (15 очков).