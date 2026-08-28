Генич: результаты ЦСКА превосходят содержание и качество игры армейцев

Комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне. На данный момент армейцы находятся на третьем месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— ЦСКА вклинился в топ‑3 РПЛ после го тура. Как оцените старт армейцев в этом сезоне?

— Я бы не торопился с оценками ЦСКА на старте сезона. Наверное, результаты ЦСКА превосходят содержание и качество игры армейцев. Я бы всё‑таки продолжал наблюдать за процессами, которые происходят в ЦСКА. Как будто судьба сама подсказывает Игдисамову какие‑то решения относительно игроков — сначала травма Мойзеса, теперь Баринова. Всё это ставит перед Игдисамовым почти однозначный выбор основного состава. Если до этого у него в голове были планы «Б», «В» и так далее, то сейчас он вернул Кругового на родную позицию. Хотя не исключено, что его ещё вернут обратно на правый фланг атаки, а позицию слева в обороне займёт Матеус Рейс.

В целом у ЦСКА было как хорошее в стартовых пяти турах, так и откровенно не самые удачные матчи. В начале сезона ЦСКА всё‑таки повезло с календарём, повезло с тем, что матч с «Ростовом» был перенесён в Москву. Поэтому пока наблюдаем за процессом. В контексте ЦСКА я бы вообще ушё