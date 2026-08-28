«Зенит» поздравил с днём рождения Вендела. Футболисту исполнилось 29 лет

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил полузащитника команды Вендела с днём рождения. Футболисту исполнилось 29 лет.

«Венделу — 29! 28 августа бразильский полузащитник «Зенита» отмечает день рождения.

Дорогой Вендел! «Зенит» поздравляет Вас с праздником и желает новых футбольных успехов! Пусть мастерство, энергия и уверенность помогают Вам снова и снова радовать болельщиков красивой игрой. Здоровья, счастья и как можно больше победных моментов в сине-бело-голубой футболке!

С днём рождения! Feliz aniversário!» — сказано в сообщении петербуржцев.

Вендел выступает за клуб с берегов Невы с 2020 года. Вместе с командой к этому моменту он пять раз стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре национальных Суперкубка.