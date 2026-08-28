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Эдуард Сперцян рассказал болельщикам, как у него обстоят дела в «Аль-Ахли»

Эдуард Сперцян рассказал болельщикам, как у него обстоят дела в «Аль-Ахли»
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Бывший футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал болельщикам, как у него обстоят дела в саудовском клубе «Аль-Ахли».

«Друзья, всем привет! График сейчас очень насыщенный: тренировки идут полным ходом, а сезон уже набирает обороты! Впереди много матчей и работы. Продолжаем двигаться вперёд и выкладываться на максимум», — написал Эдуард Сперцян в своём телеграми-канале.

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». Футболист перешёл в «Аль‑Ахли» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. По версиям разных СМИ, сумма трансфера Эдуарда в Саудовскую Аравию составила от € 22 млн до € 25 млн.

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