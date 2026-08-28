Юрий Сёмин отметил игру защитника ЦСКА Кирилла Данилова

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отметил игру защитника ПФК ЦСКА Кирилла Данилова в новом сезоне.

«Естественно, что у ЦСКА ещё нет стабильности. На определённых отрезках они показывают очень интересный футбол. Сильное впечатление производит центральный защитник армейцев Данилов. На мой взгляд, Кисляк набирает свои кондиции. Хотелось бы видеть больше стабильности в обороне и в завершающей стадии. В атаке не получается, потому что у Мусаева и Гонду есть какая-то неуверенность в завершающей стадии. Когда они наладят все моменты, ЦСКА будет более стабильно набирать очки. Если говорить в целом, команда смотрится интересно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.