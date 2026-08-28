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«Динамо» Махачкала объявило об уходе футболиста, который играл на ЧМ-2026

«Динамо» Махачкала объявило об уходе футболиста, который играл на ЧМ-2026
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Махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе нападающего Хазема Мастури. Он продолжит карьеру в чемпионате Туниса. 29-летний футболист присоединился к клубу «Эсперанс».

«Хазем Мастури перешёл из «Динамо» в «Эсперанс». 29-летний тунисский форвард продолжит карьеру на родине. Клубы договорились о трансфере игрока. Благодарим Хазема за выступления в составе «Динамо» и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба махачкалинского клуба.

Напомним, Мастури выступал за «Динамо» с 17 августа 2025 года. Он провёл за махачкалинскую команду 31 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Недавно футболист сыграл за сборную Туниса на ЧМ-2026 и даже забил один гол на мировом первенстве.

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