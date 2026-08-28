Мюллер ответил, есть ли у конкурентов «Баварии» шансы на чемпионство в сезоне-2026/2027

Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер, ныне выступающий за «Ванкувер Уайткэпс», поделился ожиданиями от нового сезона Бундеслиги.

«Под руководством тренера Венсана Компани «Бавария» не расслабится, потому что он определённо будет держать всё под строгим контролем. Но я не вижу ни одной команды в Германии, которая могла бы конкурировать с «Баварией» в следующем сезоне. Вероятно, «Бавария» наберёт примерно столько же очков, сколько и в прошлом сезоне (89 очков. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что кто-либо ещё добьётся сопоставимого результата. «Байеру» это удалось лишь однажды в сезоне-2023/2024, благодаря исключительной игре и множеству голов на последних минутах.

Тот факт, что «Байер» тоже набирал 90 очков, был исключением. Конечно, есть и обычные в такие случаях претенденты на титул, такие как «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» и «Байер». Также считаю «Штутгарт» амбициозным клубом, но не стремящимся набрать более 80 очков за сезон. Не вижу появления нового «Байера». «Боруссия» хорошо себя проявит. И, конечно, у команды есть амбиции стать лидером, если «Бавария» потерпит неудачу. Но этого не произойдёт.

«Бавария» ранее подписала двух перспективных игроков — Исмаэля Сайбари и Натаниэля Брауна, потратив на них значительную сумму. Это явный сигнал, что команда намерена стать ещё сильнее», — приводит слова Мюллера Sport Bild.