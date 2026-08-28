ЦСКА организует прощальный матч для Вагнера Лава 26 сентября

Московский ПФК ЦСКА объявил об организации прощального матча для экс-нападающего команды Вагнера Лава. Выставочная встреча пройдёт 26 сентября на домашней арене армейцев.

«Прощальный матч Вагнера Лава пройдёт на «ВЭБ Арене» 26 сентября! В беспрецедентный вечер 26 сентября на поле «ВЭБ Арены» «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава», — написала пресс-служба армейцев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 матчей, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.