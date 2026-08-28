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Вагнер Лав прокомментировал проведение своего прощального матча на стадионе ЦСКА

Вагнер Лав прокомментировал проведение своего прощального матча на стадионе ЦСКА
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал новость о проведении своего прощального матча на стадионе армейской команды.

«Когда я впервые услышал предложение ЦСКА организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут. Меня переполняли эмоции радости и восторга от такого подарка. Вся моя семья была счастлива! И все мои близкие родственники приедут со мной в Москву, чтобы разделить такое большое событие.

Я сразу начал созваниваться с игроками, помогая собирать команду. Да, к сожалению, не все партнёры по сборной смогут приехать из-за своих графиков, но тем не менее у нас набирается очень крутой состав. Я безумно благодарен ПФК ЦСКА за идею и реализацию матча. Для меня это большая гордость и честь провести прощальную игру на стадионе ЦСКА», — цитирует Вагнера пресс