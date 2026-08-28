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Хулиан Альварес третий день подряд не тренируется с «Атлетико» — Mundo Deportivo

Хулиан Альварес третий день подряд не тренируется с «Атлетико» — Mundo Deportivo
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Аргентинский нападающий Хулиан Альварес третий день подряд не принимает участия в командных тренировках «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В «Атлетико» данную ситуацию объясняют недомоганием у Альвареса. Происходящее вызывает интерес футбольной общественности по причине слухов о желании аргентинца покинуть свою нынешнюю команду. Ранее генеральный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль резко отказал «Барселоне» в её попытках подписать нападающего. По данным Cope, сам Альварес сильно переживает из-за всего происходящего вокруг своей карьеры этим летом.

В воскресенье, 23 августа, Альварес впервые сыграл за мадридский клуб в новом сезоне. Аргентинец вышел на замену во втором тайме домашнего матча 2-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:2). Возвращение Альвареса сопровождалось негативной реакцией болельщиков, фанаты «матрасников» освистывали футболиста на протяжении матча.

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