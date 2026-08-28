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Эрлинг Холанд отреагировал на смерть короля Норвегии

Эрлинг Холанд отреагировал на смерть короля Норвегии
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на смерть короля Норвегии Харальда V.

«Покойся с миром, король Харальд. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для Норвегии. Для меня было честью встретиться с тобой лично», — написал Эрлинг Холанд в соцсетях.

28 августа 2026 года на 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V. Он ушёл из жизни утром в Национальной (Университетской) больнице в Осло в окружении семьи. Около 10 дней назад Харальда V госпитализировали из-за гемолитической анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.

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