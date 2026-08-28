Игорь Шалимов сделал негативный вывод по поводу «Локомотива»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации московского «Локомотива». Он сделал негативный вывод: команда меняется в худшую сторону и будет бороться за непопадание в зону стыковых матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027.

«В «Локомотиве» строится новая команда, и она меняется не под тройку (призёров), а чтобы в стыковые матчи не попасть. Я сомневаюсь, что они наберут каких‑то игроков, которые резко всё поменяют — и железнодорожники снова будут наверху», — сказал Шалимов в прямом эфире «Матч ТВ».

После пяти стартовых туров железнодорожники идут на 14-м месте в РПЛ.