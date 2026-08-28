Томас Мюллер: рад, что «Шальке» вернулся в Бундеслигу

Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер, ныне выступающий за «Ванкувер Уайткэпс», оценил возвращение «Шальке-04» в Бундеслигу по итогам прошлого сезона.

«Рад, что «Шальке» вернулся в Бундеслигу. Для меня как игрока выход на поле их стадиона всегда был особенным событием. Эмоциональная атмосфера там действительно показывает, насколько важен футбол для жителей Рурского региона. Я не ожидаю от «Шальке» каких-либо больших успехов, их главная цель — остаться в лиге», — приводит слова Мюллера Sport Bild.

В 1-м туре Бундеслиги сезона-2026/2027 «Шальке-04» 30 августа на выезде встретится с «Аугсбургом».