Глава РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА в декабре

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что примет участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в декабре.

«В декабре поеду на заседание комитета УЕФА. Пройдёт в Ньоне. Повестки пока не было, но сказали, что будет заседание», — приводит слова Алаева ТАСС.

Стоит отметить, что Алаев также является заместителем председателя комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах.

В 2026 году национальная команда России под руководством главного тренера Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа (3:1), сыграла вничью с Мали (0:0), уступила Египту (0:1), а также разгромила команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). В своей ближайшей игре россияне 29 сентября сыграют с национальной командой Ирана на стадионе «Казань Арена» в Казани.