Вячеслав Колосков рассказал, кого хотел бы видеть новым президентом ФИФА

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил, кого хотел бы увидеть в роли нового президента ФИФА, сейчас эту должность занимает Джанни Инфантино. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов может стать глава «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи.

«Я знать не знаю президента «ПСЖ». Понятия не имею, кто он такой. Мне кажется, это не та фигура, которая может объединить вокруг себя Азию, Африку, Южную Америку. Могу ошибаться. Чисто интуитивно кажется, что ему будет трудно. Во главе ФИФА я бы хотел видеть человека, который сможет объединить регионы между собой. В том-то весь вопрос. Времени осталось совсем немного — в марте уже конгре