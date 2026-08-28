Габриэл Мартинелли согласился перейти в «Аль‑Хиляль» — Романо

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли дал согласие на переход в саудовский «Аль‑Хиляль». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, стоимость сделки составит более € 65 млн. Трансфер близок к окончательному согласованию.

Контракт Мартинелли с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года и предполагает опцию продления ещё на один сезон. Футболист защищает цвета «канониров» с 2019 года, за это время он принял участие в 296 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 68 голов и отдал 38 голевых передач. Согласно данным на портале Transfermarkt, тек