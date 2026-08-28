Шаронов: Даку не попадает в стартовый состав «Спартака», но видно, как усиливает игру

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов поделился мнением об адаптации нового нападающего «Спартака» Мирлинда Даку.

«Даку хорошо адаптируется в «Спартаке». Видно, как он усиливает игру команды. Да, не попадает в стартовый состав. Но это нормально — здоровая конкуренция. Мирлинд прекрасно это понимает. Это большое усиление для «Спартака». Посмотрим, что будет дальше. Насколько регулярно он будет забивать то количество голов, на которое рассчитывает клуб», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 6-м туре РПЛ «Спартак» в воскресенье, 30 августа, примет «Оренбург».