Симеоне рассказал, как будет относиться к Альваресу, если тот останется в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как видит дальнейшее общение с нападающим Хулианом Альваресом. Игрок требует отпустить его в «Барселону» и умышленно не приходит на тренировки. Однако «Атлетико» публично объявил, что категорически не намерен отпускать своего нападающего в стан прямого конкурента. Симеоне дал понять, что готов наладить отношения с Альваресом, если тот вернётся в команду.

«Когда Хулиан Альварес вернётся в состав, мы дадим ему всё необходимое, чтобы он почувствовал себя важным футболистом. Может ли Хулиан исправить сложившуюся ситуацию? В жизни всё можно изменить, если у нас есть здоровье», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.