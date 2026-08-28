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Симеоне рассказал, как будет относиться к Альваресу, если тот останется в «Атлетико»

Симеоне рассказал, как будет относиться к Альваресу, если тот останется в «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как видит дальнейшее общение с нападающим Хулианом Альваресом. Игрок требует отпустить его в «Барселону» и умышленно не приходит на тренировки. Однако «Атлетико» публично объявил, что категорически не намерен отпускать своего нападающего в стан прямого конкурента. Симеоне дал понять, что готов наладить отношения с Альваресом, если тот вернётся в команду.

«Когда Хулиан Альварес вернётся в состав, мы дадим ему всё необходимое, чтобы он почувствовал себя важным футболистом. Может ли Хулиан исправить сложившуюся ситуацию? В жизни всё можно изменить, если у нас есть здоровье», – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

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