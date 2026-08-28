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Песьяков: Сафонов точно вошёл в тройку лучших вратарей прошлого сезона

Песьяков: Сафонов точно вошёл в тройку лучших вратарей прошлого сезона
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков полагает, что его коллега из «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по итогам прошлого сезона вошёл в тройку лучших голкиперов.

«Матвею не позавидуешь, он справляется на ура. Он провёл блестящий прошлый сезон. Как по мне, так он точно вошёл в тройку лучших вратарей. Все карты у него, ни в коем случае нельзя расслабляться.

С первой тренировки в сборной я видел качества Матвея. Некий талант, приумноженный работой, дал результат», — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

В прошлом сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

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