Песьяков: Сафонов точно вошёл в тройку лучших вратарей прошлого сезона

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков полагает, что его коллега из «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по итогам прошлого сезона вошёл в тройку лучших голкиперов.

«Матвею не позавидуешь, он справляется на ура. Он провёл блестящий прошлый сезон. Как по мне, так он точно вошёл в тройку лучших вратарей. Все карты у него, ни в коем случае нельзя расслабляться.

С первой тренировки в сборной я видел качества Матвея. Некий талант, приумноженный работой, дал результат», — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

В прошлом сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».