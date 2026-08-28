Шаронов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Что касается претендентов на чемпионство, уже не первый год назывались фавориты. Это не сбывалось, если говорить о «Спартаке». Мы помним, как команду перед зимней паузой называли чемпионом. Есть пул клубов, которые будут бороться за золото. Наш чемпионат разбит на две части с большим перерывом. Это имеет большое влияние — целостности лиги нет. Если бы она была, тогда могли бы посмотреть по динамике, исходя из тех результатов, которых добиваются команды. «Спартак» естественно в числе команд, борющихся за чемпионство», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.