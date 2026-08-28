«Не в первый раз». «Балтика» публично осудила поведение Андрея Талалаева

«Балтика» публично осудила поведение главного тренера Андрея Талалаева, который получил очередную дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов в адрес соперников. На этот раз тренера дисквалифицировали на четыре игры.

«В «Балтике» не поддерживают поведение главного тренера и считают его недопустимым, тем более публичная демонстрация оскорбительных жестов во время матча со стороны Андрея Талалаева происходит не в первый раз. Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и «Балтику». Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах», — цитирует сообщение «Балтики» ТАСС.