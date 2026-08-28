Симеоне рассказал, как ситуация с Альваресом влияет на остальных игроков «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о влиянии на команду ситуации с нападающим Хулианом Альваресом. Игрок требует отпустить его в «Барселону» и умышленно не приходит на тренировки. Однако «Атлетико» публично объявил, что не намерен отпускать форварда в стан прямого конкурента. Симеоне заявил, что эта ситуация никак не влияет на команду.

«Влияет ли ситуация с Альваресом на других игроков «Атлетико»? Честно говоря, нет. Ребята работают очень хорошо, особенно с тех пор, как в команду вернулись игроки, участвовавшие в чемпионате мира. Я не думаю, что подобная ситуация с кем-то ещё повторится», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.