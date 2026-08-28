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Шаронов: «Зенит» добивается результатов за счёт индивидуальных действий игроков

Шаронов: «Зенит» добивается результатов за счёт индивидуальных действий игроков
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Российский экс-футболист Роман Шаронов высказался об игре и результатах «Зенита». Он считает, что сине-бело-голубые добиваются побед за счёт индивидуальных качеств игроков.

«Ни для кого не секрет, что «Зенит» укомплектован высококвалифицированными футболистами. И результатов добивается больше за счёт индивидуальных действий игроков, чем за счёт выстроенной командной игры. Мы слышим, что тренерский штаб в лице Сергея Семака говорит об усилении. Но сегодняшние результаты «Зенита» ни о чём не говорят, они останутся в числе команд, борющихся за чемпионство», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никола