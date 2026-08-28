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Сальваторе Боккетти провёл параллель между «Спартаком» и «Ювентусом»

Сальваторе Боккетти провёл параллель между «Спартаком» и «Ювентусом»
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти провёл параллель между красно-белыми и туринским «Ювентусом». Он считает, что эти команду останутся в статусе топ-клубов, несмотря на отсутствие трофеев.

— Андрей Аршавин считает, что «Спартак» перестал быть топ-клубом из-за отсутствия трофеев.
— Не согласен. Даже «Ювентус» сейчас долго не выигрывает, но остаётся топ-клубом в Италии. Так же и «Спартак» — статус никуда не денется. Даже если команда не будет выигрывать РПЛ ещ