Радимов заявил, что поведение Талалаева может помешать ему возглавить топ-клуб

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался об эпатажном и чрезмерно эмоциональном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Накануне тренер получил четырёхматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес соперников. Радимов считает, что подобные поступки могут помешать Талалаеву возглавить топ-клуб.

«Поведение и жесты Андрея Талалаева? Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший…