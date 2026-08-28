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Радимов заявил, что поведение Талалаева может помешать ему возглавить топ-клуб

Радимов заявил, что поведение Талалаева может помешать ему возглавить топ-клуб
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался об эпатажном и чрезмерно эмоциональном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Накануне тренер получил четырёхматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес соперников. Радимов считает, что подобные поступки могут помешать Талалаеву возглавить топ-клуб.

«Поведение и жесты Андрея Талалаева? Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший…