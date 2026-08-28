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Иньеста назвал новое место своей работы

Иньеста назвал новое место своей работы
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андреас Иньеста назвал новое место своей работы.

«Сегодня начинается новый и очень вдохновляющий этап для меня. Я дебютирую в роли тренера «Галф Юнайтед» в Первом дивизионе ОАЭ.

Я принимаю этот важный вызов в сопровождении отличного тренерского штаба и молодой, амбициозной и очень мотивированной команды.

С большим нетерпением жду возможности наслаждаться этим путём. Вперёд, «Галф Юнайтед»!» — написал Иньеста на своей странице в социальной сети X.

Работа в «Галф Юнайтед» — первая для 42-летнего Иньесты в качестве главного тренера.

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