Capology: Родри и Ямаль — самые высокооплачиваемые игроки «Барселоны»

Новоиспечённый полузащитник «Барселоны» Родри стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба после перехода наряду с нападающим Ламином Ямалем. Их годовой оклад в стане сине-гранатовых составляет € 31,25 млн. Об этом сообщает Capology.

По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком испанской Примеры является нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе – € 71,67 млн. На второй строчке располагается вингер «сливочных» Винисиус Жуниор с окладом в € 50 млн.

«Барселона» объявила о переходе 30-летнего Родри во вторник, 18 августа. Обладатель «Золотого мяча» — 2024 подписал контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые заплатили за переход полузащитника € 60 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 15 млн могут заплатить в виде бонусов.

Сколько зарабатывают футболисты: