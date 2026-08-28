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Capology: Родри и Ямаль — самые высокооплачиваемые игроки «Барселоны»

Capology: Родри и Ямаль — самые высокооплачиваемые игроки «Барселоны»
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Новоиспечённый полузащитник «Барселоны» Родри стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба после перехода наряду с нападающим Ламином Ямалем. Их годовой оклад в стане сине-гранатовых составляет € 31,25 млн. Об этом сообщает Capology.

По данным источника, самым высокооплачиваемым игроком испанской Примеры является нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе – € 71,67 млн. На второй строчке располагается вингер «сливочных» Винисиус Жуниор с окладом в € 50 млн.

«Барселона» объявила о переходе 30-летнего Родри во вторник, 18 августа. Обладатель «Золотого мяча» — 2024 подписал контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые заплатили за переход полузащитника € 60 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 15 млн могут заплатить в виде бонусов.

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