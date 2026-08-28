Мората перешёл в «Леганес» из «Комо» на правах аренды

«Комо» на официальном сайте объявил об аренде нападающего Альваро Мораты в «Леганес», рассчитанной до конца сезона-2026/2027.

«Весь клуб желает Альваро всего наилучшего в сезоне-2026/2027», — написано в заявлении «Комо».

Мората является футболистом «Комо» с лета 2026 года. С лета 2025 года испанский форвард играл за команду на правах аренды. За этот период 33-летний форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.